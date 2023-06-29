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Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde protestolar sürüyor. Paris'te dün akşamki protestolarda polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, en az 77 kişi gözaltına alındı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Fransa'nın başkenti Paris'te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler dün de sürdü.
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesine tepki gösterenler Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde dün akşam da sokağa indi.
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Paris'te polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, en az 77 kişi gözaltına alındı.

     

     
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi. Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı. Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Öte yandan, Fransız meclisinde Nael'in anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

     

     
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    OLAY

    Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

     

     
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı.

     

     
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

     

     
  • Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm: Genç sürücünün öldürülmesini ardından başlayan protestolar sürüyor

    Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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