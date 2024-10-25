Fransız basınında Lyon-Beşiktaş yankıları!
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu galibiyeti, Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu galibiyeti, Fransız basınında geniş yankı uyandırdı.
Le Figaro: Türklerin gerçekçiliği karşısında Lyon'un beceriksizliği... Zirveler ve başarısızlıklar. Hedefte etkisiz kalan Lyon, Avrupa Ligi'nin üçüncü gününde Beşiktaş karşısında kendi sahasındaki iyi serisini (0-1) durdurdu.
Football 365: Beşiktaş, Lyon'u şaşırttı. Olympique Lyon, Avrupa Ligi 3. gününde Beşiktaş'a yenildi. Beşiktaş, fırtınanın geçmesine izin verdikten sonra uyuşukluktan çıktı ve Fernandes son anda hızlı bir kontra atak yaparak Groupama Stadyumu'nun coşkusunu kırmayı başardı.
Foot 01: Beşiktaş ve VAR, Lyon'u kandırdı. Gelişmeler ve dönüşlerle dolu karşılaşmada Olympique Lyon, sonunda Beşiktaş ve VAR tarafından kandırıldı. Les Gones, Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yenilgisini aldı.
Ouest France: Oyun hakimiyetine rağmen Beşiktaş'a karşı mücadele veren OL için seri sonu. Önceki maçlarda aldığı iki galibiyetle Lyon, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, ligde son sırada yer alan Beşiktaş'a karşı favoriydi. Ancak Lyon'un baskın olmasına rağmen etkisizliği, Türklerin ikinci yarıda öne geçmesini sağladı.
Le Parisien: 29 şut, sıfır gol, Lyon'un kabus gibi gecesi, verimsizliğin cezası... Türklere karşı büyük bir üstünlük kuran Lyon, Avrupa Ligi'nin 3. gününde galibiyet mücadelesi verirken Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup oldu.