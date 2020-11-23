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Fransa merkezli Danone koronavirüs pandemisi ışığında yeni tasarruf önlemleri açıkladı. Buna göre firmanın yeni dönemde önceliği 'yerelleşme' olacak. Danone Avrupa, Asya/Afrika ve Ortadoğu, Çin, Latin Amerika, Europe, Asia/Africa & Middle East, Greater China & Oceania, CIS & Turkey and Latin America. Türkiye ve BDT olmak üzere 5 bölgesel merkezden yönetilecek.

Bölgesel merkezler otonom hareket edebilecek. Böylece karar alma süreleri hızlanacak ve yerel pazarlara göre ürünler tüketicilere sunulacak. Buna bağlı olarak farklı ülkelerdeki ürün çeşitliliği azalacak.

Bu reorganizasyon kapsamında 1500 ila 2000 çalışanın işine son verilecek. Bu rakam, dünya genelindeki Danone çalışanlarının yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor.

Firma aldığı bu kararlar neticesinde 2023 yılı itibarıyla yıllık 1 milyar Euro tasarruf etmeyi hedefliyor.

Danone CEO'su Emmanuel Faber yapılan değişikliklerle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu yıl bize şirketlerin rekabetçiliğinin faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde dış şoklardan nasıl etkilenebileceğini gösterdi. Önümüzdeki birkaç yıl kırılgan olacak dünyada bir güvenlik marjini yaratmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Danone bu adımlarla yatırımcıların güvenini yeniden kazanmayı da hedefliyor. Firmanın hisseleri 2020'de şu ana kadar yüzde 29 değer kaybetti.