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HaberlerEnerji
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Fransız ENGIE'nin İZGAZ'ı satışına onay

EPDK, Fransız ENGIE'nin İZGAZ'daki yüzde 90 hissesinin PALMET Enerji’ye devrine onay verdi

Fransız ENGIE'nin İZGAZ'ı satışına onay

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),bugün gerçekleştirdiği toplantıda, enerji sektöründe 2021 yılının en önemli satışlarından birine vize verdi. Kurul, Fransız enerji devi ENGIE’nin, İzmit (İZGAZ) şehiriçi doğalgaz dağıtım şirketi hisselerinin yüzde 90’ının, PALMET Enerji’ye devrine “onay” verdi. İZGAZ’ın, kalan yüzde 10 hissesi, ilgili belediyenin (Kocaeli) kontrolünde bulunuyor.

EPDK’dan önce Rekabet Kurumu; Baymina Enerji, Engie Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret AŞ ve Gazko Enerji Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün doğrudan; İZGAZ’ın da tek kontrolünün dolaylı olarak Palmet Enerji’ye devri işlemine izin vermişti. Böylece, devir için gerekli yasal sürecin tamamlandığı ifade edildi. PALMET kaynakları, finansman konusunda gerekli çalışmaların tamamlandığını, kısa süre içinde ilgili şirketleri devralacaklarını belirtti. Finansmanın, yerli bankalardan sağlandığı kaydedildi.

İZGAZ 325 BİN ABONELİ

325 bin aboneli İZGAZ, Gebze ve Karamürsel dışında Kocaeli’nin şehiriçi gaz dağıtımını gerçekleştiriyor. Ankara’da kurulu olan Baymina, 770 megavat gücünde ve tam kapasitede çalıştırıldığında yıllık 6.3 milyar kilovatsaat elektrik üretiyor.

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