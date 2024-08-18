Fransız oyuncu Alain Delon hayatını kaybetti
Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, 88 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca 90'dan fazla filmde rol alan oyuncu, son zamanlarda artan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu
Fransız sinemasının ünlü yıldızı Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu, Fransız sinemasının altın çağının yıldızı olarak tanınıyordu. 'The Samurai' ve 'Borsalino' gibi ünlü filmlerdeki sert adam kişiliğiyle beyazperdede tanındı.
Sanatçının üç çocuğu adına yapılan açıklamada, babalarının hastalıkla mücadelesinin ardından öldüğü bildirildi.
Açıklamada, “Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve köpeği Loubo, babalarının vefatını duyurmaktan derin üzüntü duymaktadır. Kendisi Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata gözlerini yumdu” ifadelerine yer verildi.
Aile, mahremiyetlerine saygı gösterilmesi talebinde bulundu.
"FİLMLERİN EN GÜZEL ADAMI"
Oyuncunun sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda daha kötüye gitti. Fransız medyasına göre Delon'un açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha vardı.
Sanatçı, bir zamanlar filmlerin en güzel adamı olarak nitelendiriliyordu.
90'DAN FAZLA FİLMDE OYNADI
Delon, 1960'ların 'Leopar' ve 'Rocco ve Kardeşleri' gibi hit filmlerinde rol aldı.
1990'lardan itibaren daha az filmde oynamaya başlasa da kariyeri boyunca toplamda 90'dan fazla filmde yer aldı.
8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen ve tam adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan oyuncu, Avrupa sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak biliniyor.
Delon, kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi birçok tanınmış yönetmenle çalıştı. 1999'da İsviçre vatandaşlığını aldı.
CANNES'DA ONUR ÖDÜLÜ ALDI
Le Parisian gazetesi Delon'u "sinemanın efsanesi" olarak nitelendirirken, Liberation gazetesi "sinemanın önde gelen isimlerinden, karanlık erkekliğin sembolü, çılgın karizmaya sahip aktör" olarak tanımladı.
Delon'un kameralar karşısına son çıkışı, Mayıs 2019'da Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Onur Ödülü'nü aldığında gerçekleşti. Sanatçı, sinemaya veda ettiği şeklinde yorumlanan duygusal bir konuşma yaptı.
ÇOCUKLARININ KAVGASI MANŞETLERDEYDİ
Son zamanlarda ailesinin miras çekişmesi Fransa'da manşetlere taşınıyordu. Üç çocuğu da karşılıklı şikayetlerini bir dizi hakaret, suçlama, dava ve gizli kayıtla medyaya aktarmıştı. Bu anlaşmazlık, sanatçının tedavisiyle ilgili anlaşmazlıkları da içeriyordu.
Bu yılın nisan ayında mahkeme Delon'u "güçlendirilmiş vasilik" altına aldı. Bu da onun artık varlıklarını yönetme konusunda tam özgürlüğe sahip olmadığı anlamına geliyordu.