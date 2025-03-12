Franz Ferdinand İstanbul'a geliyor

Glasgow çıkışlı indie rock grubu Franz Ferdinand, İstanbullu müzikseverlerle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Grup, +1'in katkıları ve Pulse organizasyonuyla 13 Eylül'de JJ Arena Ataşehir'de sahnede olacak ve aynı anda farklı jenerasyonlardan müzikseverlere hitap etmeyi başaran soundları ve çoğalan enerjileri ile JJ Arena'daki dinleyicilerine benzersiz bir akşam yaşatacak.

İsmini Avusturya-Macaristan Dükü'nden alan ve kurulduğu günden bu yana sayısız başarıya imza atan grubun konser biletleri 14 Mart Cuma günü saat 10.30'da Biletix'te satışa çıkıyor.