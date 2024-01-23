Fred kaç hafta yok? Sakatlanan Fenerbahçeli Fred Başakşehir maçında oynayacak mı, hangi maçlarda yok? - Futbol Haberleri

Fred kaç hafta yok? Sakatlanan Fenerbahçeli Fred Başakşehir maçında oynayacak mı, hangi maçlarda yok? - Futbol Haberleri

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın 87. dakikasında sakatlanan Fred, sarı lacivertli futbolseverleri korkuttu. Sakatlığını merak edilen Fred, seyirciler tarafından merak ediliyor.

TENDONDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Kulubü'nden Fred'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.