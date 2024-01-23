Fred, kaç hafta yok? Fenerbahçeli Fred Başakşehir maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de ligde oynanan Samsunspor maçında talihsiz bir olay yaşadı. Maçın 87. dakikasında sakatlık yaşayan Fred oyuna devam edemeyerek yerini Rade Krunic'e bıraktı. Sakatlanan Fred'in kaç hafta oynamayacağı merak konusu oldu. İşte, Fred'in forma giyemeyeceği maçlar...
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe, Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın 87. dakikasında sakatlanan Fred, sarı lacivertli futbolseverleri korkuttu. Sakatlığını merak edilen Fred, seyirciler tarafından merak ediliyor.
TENDONDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe Kulubü'nden Fred'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.
KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Fenerbahçeli futbolseverlerin gündemine Fred'in sakatlanmasıyla birlikte 'Kaç hafta sahalardan uzak kalacak' sorusu merak konusu oldu. Brezilyalı orta sahanın 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in 1 ay içinde dönmesi halinde şubat ayı sonunda oynanacak Kasımpaşa maçında formasına kavuşma ihtimali bulunuyor. Sakatlığının 6 haftaya uzaması durumunda 30 yaşındaki yıldızın mart ayı ortasındaki Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.
İşte Fred'in kaçıracağı maçlar
Başakşehir (D) Süper Lig
Ankaragücü - Süper Lig
Antalyaspor (D) Süper Lig
Gaziantep FK (D) Türkiye Kupası
Alanyaspor - Süper Lig
Çaykur Rizespor (D) - Süper Lig