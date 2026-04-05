        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred: Köprünün altından çok sular akacak - Fenerbahçe Haberleri

        Fred: Köprünün altından çok sular akacak

        Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri derbi karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk konusunda hala umudunun olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler sezon sonuna kadar adım adım gitmeliyiz. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 23:23
        "Köprünün altından çok sular akacak"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, derbi galibiyetini değerlendirdi.

        "KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

        Takım performansından memnun olduğunu dile getiren Fred, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık." ifadelerini kullandı.

        KEREM AÇIKLAMASI

        Maçın kaderini belirleyen penaltıya da değinen Brezilyalı futbolcu, "Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu." dedi.

        "KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKACAK"

        Şampiyonluk yarışına dair konuşan Fred, "Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

