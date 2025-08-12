Fred: Tur atladığımız için mutluyum!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Öncelikle çok mutluyum tur atladığımız için. Bu çok önemliydi bizim için. İlk maçta en iyi oyunumuzu ortaya koyamadık ama bu maçta taraftarımızla birlikte harika bir oyun oynadık. İlk golü yedik, talihsiz ve kötü bir gol yedik ama sonrasında harikaydık. İşte mücadele bu! İşte ruh bu! Bu çok önemli. Hafta sonu önemli bir maç oynayacağız. Yapacak çok fazla işimiz var.

"HARİKA BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Bu maç iyi oynadığım için kendi adıma da mutluyum. Takım olarak iyi oynadık. Mükemmel bir ruh ortaya koyduk. Kendimi iyi hissediyorum. Hazırlık sürecini iyi geçirdim. İkinci maçımızdı ve iyi bir oyun ortaya koyduk. Kendimi geliştirmem gereken noktalar var ama genel performansımızdan mutluyum. Böyle devam etmeliyiz. Harika bir sezon bizi bekliyor olacak.