Freni patladı! Dehşet! 0:00 / 0:00

DHA

Sakarya'da dün akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi´nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Mehmet Cemal Sızmaz´ın kullandığı 34 VE 7318 plakalı kamyon, yokuş aşağı indiği sırada freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak Hakan Altun (30) yönetimindeki 06 EMK 60 plakalı otomobil ile Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobil sürücüsü Hakan Altun´un hayatını kaybettiği belirlendi.

1'İ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Aynı kazada, Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları ve kamyon sürücüsü Mehmet Cemal Sızmaz ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.