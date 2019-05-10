Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Freni tutmayan otomobil merdivenlerden uçtu: 1 yaralı

AA

Ankara'da freni tutmayan otomobil merdivenlerden düşerek park halindeki araca çarptı, bir kişi yaralandı

ankara

Alınan bilgiye göre, Keçiören Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil geriye doğru giderken freni tutmayınca 1409. Sokağa inen merdivenlerden yaklaşık 30 metre aşağı düştü.

Sürücüsü yaralanan araç, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Çarpma sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, merdivenlerden aşağı düşen araç kullanılamaz hale gelirken, park halindeki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
GÜNDEMCumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de
İzmir'de maskeli ve silahlı soygun
GÜNDEMİzmir'de maskeli ve silahlı soygun
İçişleri Bakanlığın'dan oyunlu trafik kuralı anlatımı
GÜNDEMİçişleri Bakanlığın'dan oyunlu trafik kuralı anlatımı
Manisa'da kayıp alzaymır hastası ölü bulundu
GÜNDEMÜç gündür aranıyordu
Trafikte baltayla tehditte bulunan şahıs gözaltına alındı
GÜNDEMTrafikte baltayla tehdide gözaltı
SON DAKİKA! İBB'den 'T.C.' açıklaması: Yasal işlemler başlatılacak
GÜNDEMİBB'den 'T.C.' açıklaması
Bakan Akar ve Bakan Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
GÜNDEMMSB'de koordinasyon toplantısı
İngiliz turistin organları üç kişiye nakledilecek
GÜNDEMİngiliz turistin organları umut oldu
Edirne'de çalıntı araçla polisten kaçan şüpheli kaza yaptı: 1 yaralı
GÜNDEMPolisten kaçan araç çalıntı çıktı
Ekrem İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde yok hükmündedir
GÜNDEM"YSK'nın kararı benim zihnimde yok hükmündedir"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X