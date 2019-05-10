Alınan bilgiye göre, Keçiören Yayla Mahallesi 1422. Sokak'ta sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil geriye doğru giderken freni tutmayınca 1409. Sokağa inen merdivenlerden yaklaşık 30 metre aşağı düştü.
Sürücüsü yaralanan araç, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Çarpma sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, merdivenlerden aşağı düşen araç kullanılamaz hale gelirken, park halindeki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
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