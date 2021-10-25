Televizyon tarihinin en çok izlenen yapımlarından olan 'Friends' dizisinde canlandırdığı 'Gunther' karakteriyle tanınan James Michael Tyler, kansere yenildi. Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada, Tyler'ın Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde hayata veda ettiği duyuruldu.

Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.

2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı.