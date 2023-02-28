HABERTURK.COM

Fuat Güner, günümüzdeki adı Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu. Güner, depremlerle ilgili üzüntüsü dile getirirken diplomalı mesleği inşaat mühendisliği olmasından da kaynaklı olarak binaların sağlam yapılmamasına yönelik öfkesini dile getirdi.

Fuat Güner, açıklamasında şunları söyledi: Üzüntü, öfke, şaşkınlık içindeyim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, depremzedeler kolaylıklar diliyorum. 50 yıldır şarkılar aracılığıyla buluşuyoruz sizinle, ama aslında ben inşaat mühendisiyim. ‘Bir bina nasıl yapılmalı’yı bilince, yaşananlar insana daha büyük acı veriyor. Evet, deprem ülkesiyiz, ama deprem bina yıkmaz. Fay hattının üzerine inşaat yapan müteahhitler, işini gereği gibi yapmayan mühendisler ve onları denetlemeyen merciler oldukça binalar yıkılır, canlar yanar. Bu vicdansızlıktır! Japonların depreme dayanıklı bina inşası için kullandıkları MUTO metodu ile maliyetin sadece % 5 arttığını belirtmek isterim, yani örneğin maliyeti 1 milyon TL’lik bir binanın depreme dayanıklı olması için sadece 50 bin TL daha fazla harcanması gerekiyor. İşte bu 50 bin TL’yi insan canından daha kıymetli gören vahşi müteahhitler yüzünden böyle bir facia yaşıyoruz! Dilerim bilime saygı göstermeyi ve insan varlığını her şeyin üstünde tutmayı öğreniriz, öğretiriz, öğrenmeyenleri de gereği gibi denetleriz. Faciadan sorumlu herkesin istifa etmesi, üstlerine tavizsiz gidilmesi ve hesap sorulması bir vatandaş olarak talebimdir.

Peki inşaat maliyetini sadece yüzde 5 artıran MUTO metodu nedir?

Bu yöntem, çok katlı düzlem çerçevelerin yatay yüklere göre elle çözümü için Japon mimar ve mühendis Kiyoshi Muto (1903 - 1989) tarafından geliştirildi. Yöntemde kolon rijitlikleriyle ilgili 'D' katsayılarının

belirlenmesi esastır.

MUTO METODU İŞLEM ADIMLARI

1- En üst kattan aşağıya doğru yatay yüklerin toplamları alınarak kat kesme kuvvetleri

bulunur.

2- Kolon ve kiriş rijitlikleri hesaplanır: kc = Ikolon /h , ki = Ikiriş / l

3- Her bir kolonun kesme kuvveti belirlenir.

4- Kolon uç momentleri hesaplanır: y= y0 + y1 + y2 + y3

Öncelikle kolonların moment sıfır noktasının konumunu belirten katsayı olan 'y'

değerleri belirlenir:

5- Kiriş uç momentleri hesaplanır.

6- Kiriş uç momentleri kullanılarak sürekli kirişin her bir açıklığı bağımsız düşünülüp,

bu uç momentlerinden oluşan kiriş kesme kuvvetleri bulunur.

7- Kolon normal kuvvetleri hesaplanır.