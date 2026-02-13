Fuat Oktay, ABD'de temaslarda bulundu

ABD Kongresinde görüşmeler yapmak üzere başkent Washington'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde "son derece verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oktay, başkanlığını yaptığı Dışişleri Komisyonu heyetiyle resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de, kongrenin iki kanadında da yapılan görüşmelere ilişkin Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch'i ziyaret ettiklerini belirten Oktay, "Son derece verimli, konsantre bir toplantı oldu." dedi.

Komite başkanlarıyla hem bölgesel ilişkiler hem de ikili ilişkiler boyutunda gündemi teşkil eden konuları değerlendirdiklerini aktaran Oktay, "Görüştüğümüz konular nezdinde görebildiğimiz kadarıyla Türkiye ile ilgili pozitif bir ajanda ve pozitif bir yaklaşım olduğunu görmekten mutlu olduk." ifadesini kullandı.

Oktay, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki pozitif ilişkiye atıfta bulunarak, bunun "hükümetler nezdinde yansımasını gördüklerini" vurguladı.