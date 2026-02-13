Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Fuat Oktay, ABD'de temaslarda bulundu

        TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Washington ziyaretine dair açıklamalarda bulundu. Oktay, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde "son derece verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 02:06 Güncelleme: 13.02.2026 - 02:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fuat Oktay, ABD'de temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Kongresinde görüşmeler yapmak üzere başkent Washington'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde "son derece verimli" görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Oktay, başkanlığını yaptığı Dışişleri Komisyonu heyetiyle resmi ziyaret kapsamında geldiği ABD'de, kongrenin iki kanadında da yapılan görüşmelere ilişkin Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch'i ziyaret ettiklerini belirten Oktay, "Son derece verimli, konsantre bir toplantı oldu." dedi.

        Komite başkanlarıyla hem bölgesel ilişkiler hem de ikili ilişkiler boyutunda gündemi teşkil eden konuları değerlendirdiklerini aktaran Oktay, "Görüştüğümüz konular nezdinde görebildiğimiz kadarıyla Türkiye ile ilgili pozitif bir ajanda ve pozitif bir yaklaşım olduğunu görmekten mutlu olduk." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Oktay, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki pozitif ilişkiye atıfta bulunarak, bunun "hükümetler nezdinde yansımasını gördüklerini" vurguladı.

        Kaan konusuyla ilgili "Ümit ediyoruz ki daha pozitif bir yaklaşımla bu konu yakın zamanda çözülür." diyen Oktay, CAATSA yaptırımları konusunda da olumlu bir yaklaşım gördüklerini dile getirdi.

        ABD ve Türkiye'nin ikili ilişkilerindeki olumlu gelişmeler

        Oktay, ABD ve Türkiye’nin bölgede birlikte çalıştığında nasıl sonuçlar alabildiğine vurgu yaparak, bölgesel bir güç olan Türkiye’nin küresel sorunlarda söz sahibi olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisinin iki ülke ilişkisine olumlu katkısı olduğunu belirtti.

        Hem ekonomik hem de savunma sanayisindeki gelişmelerin Türkiye'nin elini güçlendirdiğine dikkati çeken Oktay, bu durumun dış politikaya yansımalarını bu görüşmelerde "daha net gördüklerini" ifade etti.

        Oktay, "ABD ile Orta Doğu’nun dışında Avrupa ve Asya’daki gelişmelerle ilgili birlikte hareket edebileceğimiz birçok alan oluştu." diyerek, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın heyetiyle birlikte bu yıl Türkiye'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın hastaneye yatırıldı

        Bebek'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. Kornaya basıp ruj süren kadın, çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin bizi sahada yenemez"
        "Putin bizi sahada yenemez"
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma