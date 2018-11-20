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Fuego Volkan’ı yeniden harekete geçti

Guatemala'da "Ateş Volkanı" adı verilen Fuego Yanardağı faaliyete geçti. Fuego Volkanı yeniden lav püskürtmeye başladı. Bölgede kırmızı alarm verildi.

20.11.2018 - 09:19 | Güncelleme: İHA

Guatemala'daki Fuego Volkanı bu yıl 5. kez lav püskürtmeye başladı. Bölgede 'kırmızı' alarm verilirken, en az 10 bölgeden 2 bin kişi tahliye edilmeye çalışılıyor. Fuego Volkanı en son Haziran ayında harekete geçmiş ve ölüme neden olmuştu.

Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Sözcüsü David de Leon, Fuego Volkanı için yakınlardaki bölgelere kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Leon, 200 kişinin acilen tahliye edildiğini, yeni bir patlamadan etkilenmemek için kırmızı alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Leon, Haziran ayında Fuego Volkanı'nın patlaması nedeniyle 194 kişi hayatını kaybettiğini hatırlatarak vatandaşları tahliyelere direnmemeye çağırdı.

Volkanın 5. safhada lav püskürtmeye başlayacağı konusunda uyarılar aldıklarını açıklayan Leon, uyarılar sonrasında volkanın eteklerinde bulunan Escuintla kasabasından tahliyelerin başladığını dile getirdi. Leon, 214 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve transferlerin sürdürüleceğini vurguladı.

Leon, başkent Guatemala City’nin 35 kilometre güneybatısında bulunan 3 bin 763 metre yüksekliğindeki volkanın yakınında Esatintla, Sacatepéquez ve Chimaltengo kasabalarının da aralarında bulunduğu en az 10 bölge için tahliye kararı alındığını da açıkladı.

3 bin 763 metre yüksekliğindeki Ateş Volkanı, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.

Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar sonucu 194 kişinin öldüğü, 234 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

 

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