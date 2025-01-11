Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma ile 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 şüpheli tespit edildi.

ARALARINDA İŞLETME SAHİPLERİ DE VAR DHA'daki habere göre polis ekipleri, 2 eğlence mekanı ile 3 otele yapılan operasyonlarda, aralarında işletme sahipleri, müdürler ve çalışanların da bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı. 20 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, 24 ayrı dosyadan ifade verdikleri belirlendi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandığını beyan eden 20 kadın ise koruma altına alındı. Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararı gereğince 3 otel ile 2 eğlence mekanı mühürlenip, kapatıldı.