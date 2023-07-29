Haberler Dünya "Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 'dönüm noktası' olacak"

"Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 'dönüm noktası' olacak" Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali yetkilisi Juniçi Matsumoto, 12 yıl önce meydana gelen nükleer erime sonrasında, radyoaktif atık suyun okyanusa tahliye edilecek olmasının 'dönüm noktası' olduğu açıkladı. Anadolu Ajansı Giriş: 29.07.2023 - 12:15 Güncelleme: 29.07.2023 - 12:16 facebook

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Dai-içi Nükleer Santralini işleten Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO) yöneticisi ve santral sorumlusu Juniçi Matsumoto, yaptığı açıklamada, radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanacak olmasını "dönüm noktası" şeklinde nitelendirirken, bunun on yıllarca süren nükleer santrali devreden çıkarma sürecinin ilk adımı olduğunu ifade etti.

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Juniçi, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) olarak adlandırılan yöntemle arıtılmış suyun denize salınacağını vurgulayarak, devreden çıkarma işlemini istikrarlı bir şekilde ilerletmek için sürekli artan su miktarının ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu da aktardı.