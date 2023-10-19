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        Haberler Magazin Fulden Uras: 'İyiyim' demeye utanıyorum - Magazin haberleri

        Fulden Uras: 'İyiyim' demeye utanıyorum

        Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 13 yılda 22 kez operasyon geçiren ve geçtiğimiz günlerde 23'üncü kez ameliyat olup sağ memesini aldıran Fulden Uras, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 09:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:34
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        Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden Fulden Uras, 13 yılda 22 kez ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde 23'üncü kez operasyon geçiren ve sağ memesini aldıran Uras'tan haber var.

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        "GAZZE'DEKİ VAHŞETİ GÖRDÜKÇE 'İYİYİM' DEMEYE UTANIYORUM"

        Fulden Uras, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj ile sevenlerini bilgilendirdi. Uras, "Güzel haberlerle buluşalım. Hamdolsun iyiyim ama Gazze'deki vahşeti gördükçe 'İyiyim' demeye utanıyorum. Daha sonra detaylı bir video ile anlatacağım şimdi tüm dualarımız masum insanlar için olsun" ifadelerini kullandı.

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        "ARTIK ACI YOK" DİYEREK DUYURMUŞTU

        Fulden Uras, dört gün önce 23'üncü kez ameliyat olacağını ise şu sözlerle duyurmuştu: 22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim, hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntüde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık acı yok düşünsenize ne büyük lüks benim için... Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarımızı bekliyorum. Hoşça kal acılarım, hoşça kal sağ memem.

        Fotoğraflar: DHA, AA

        #fulden uras
        #ameliyat
        #gazze
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