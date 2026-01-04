Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham'la 2-2 berabere kaldı. 57'de Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle 1-0'dan geri dönse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamayan Liverpool, haftayı 34 puanla tamamladı. Fulham ise puanını 28'e çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 04.01.2026 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool, 90+4'te öne geçse de yetmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Liverpool, Fulham ile deplasmanda karşılaştı. Craven Cottage'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.

        Fulham, 17. dakikada Liverpool'dan transfer ettiği Harry Wilson'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

        Liverpool, sahada ofsayt verilmesine karşın VAR incelemesi sonrası Florian Wirtz'in 57. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.

        Liverpool, 90+4'te Cody Gakpo ile öne geçse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamadı.

        Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Liverpool, puanını 34'e çıkardı. 5 maçtır bileği bükülmeyen Fulham ise puanını 28 yaptı.

        Liverpool, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Fulham ise evinde Chelsea ile Batı Londra derbisine çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da tüyler ürperten cinayet: Anne ve 7 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri evde anne ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay sonrası güvenlik görevlisi olan şüpheli baba gece gittiği Ankara'da polise teslim oldu. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        22 gün sonra aynı ecel!
        22 gün sonra aynı ecel!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Venezuela'da bundan sonra ne olacak?
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruhunuzu etkiliyor mu?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü