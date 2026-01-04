Fulham: 2 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham'la 2-2 berabere kaldı. 57'de Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle 1-0'dan geri dönse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamayan Liverpool, haftayı 34 puanla tamamladı. Fulham ise puanını 28'e çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftasında Liverpool, Fulham ile deplasmanda karşılaştı. Craven Cottage'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.
Fulham, 17. dakikada Liverpool'dan transfer ettiği Harry Wilson'ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Liverpool, sahada ofsayt verilmesine karşın VAR incelemesi sonrası Florian Wirtz'in 57. dakikadaki golüyle skoru eşitledi.
Liverpool, 90+4'te Cody Gakpo ile öne geçse de 90+7'de Harrison Reed'in golüne engel olamadı.
Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Liverpool, puanını 34'e çıkardı. 5 maçtır bileği bükülmeyen Fulham ise puanını 28 yaptı.
Liverpool, gelecek hafta lider Arsenal'e konuk olacak. Fulham ise evinde Chelsea ile Batı Londra derbisine çıkacak.