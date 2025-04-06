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        Haberler Spor Futbol İngiltere Fulham: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fulham: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lider Liverpool deplasmanda Fulham'a konuk oldu. 5 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:02
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        Liverpool'a Fulham çelmesi!
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        İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Fulham sahasında Liverpool'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Fulham'a galibiyeti getiren golleri 23. Ryan Sessegnon, 32. dakikada Alex Iwobi ve 37. dakikada ise Rodrigo Muniz kaydetti. Liverpool'un golleri ise 14. dakikada Alexis Mac Allister ve 72'de Luis Diaz'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Liverpool ligde 27 maç sonra kaybetti ve 73 puanda kaldı. Fulham ise 48 puana yükseldi.

        Ligin 32. haftasında Fulham deplasmanda Bournemouth'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

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