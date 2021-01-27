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Funda Güray kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman dizisi yeni oyuncusu Funda Güray kimi canlandırıyor?

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'a bu akşam yeni bir isim daha katılıyor. Dizide Malhun Hatun'a hayat verecek olan Funda Güray ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Funda Güray kimdir, kaç yaşında, nereli?

Funda Güray kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman dizisi yeni oyuncusu Funda Güray kimi canlandırıyor?

Funda Güray, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu Funda Güray'ın biyografisi...

Funda Güray kimdir?

Funda Güray, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi de alan Funda Güray, çeşitli reklam ve televizyon dizilerinde oynadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Funda Güray, pek çok reklam ve dizide görev üstlendi. Funda Güray 45. bölümden itibaren Paramparça dizisine katılmıştı.

Daha önce Küçük Kadınlar, Bir Ömür Yetmez, Sevdaluk, Ruhumun Aynası, Şimdi Onlar Düşünsün gibi dizilerde oynadı. Funda Güray 2016 yılında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştı.

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