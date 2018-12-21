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Fit görünüm ve esnek bir vücuda sahip olmak için tam dört aydır haftanın beş günü spor salonuna giden yakışıklı oyuncu Furkan Andıç, esneklik, çeviklik, kuvvet, denge gibi vücut özellikleri de kazandıran crossfit programı uyguluyor.