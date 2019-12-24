DHA

Furkan Korkmaz´ın formasını giydiği Philadelphia 76ers´in deplasmanda Detroit Pistons´u 125-109 mağlup ettiği karşılaşmada milli basketbolcu 21 dakika süre aldığı müsabakada 21 sayı 4 ribaundluk performansı ile takımının galibiyetinde rol aldı. 22 yaşındaki basketbolcu, aynı zamanda bu sezon en çok sayı kaydettiği karşılaşmayı oynadı.

CEDİ´NİN 18 SAYI ATTIĞI KARŞILAŞMADA CAVALIERS, ATLANTA´YI MAĞLUP ETTİ

Milli basketbolcu Cedi Osman´ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında konuk ettiği Atlanta Hawks´ı 121-118 mağlup ederek ligdeki 9´uncu galibiyetini elde etti. Cedi, bu karşılaşmada 18 sayı, 2 ribaund ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının galibiyetinde rol oynadı.

NBA´de dün gece oynanan 11 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Orlando Magic - Chicago Bulls: 103-95

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers: 109-125

Indiana Pacers - Toronto Raptors: 120-115

New York Knicks - Washington Wizards: 115-121

Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks: 121-118

Miami Heat - Utah Jazz: 107-104

Memphis Grizzlies - San Antanio Spurs: 115-145

Phoenix Suns - Denver Nuggets: 111-113

Sacramento Kings - Houston Rockets: 104-113

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans: 94-102

Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves: 113-104