Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Furkan Korkmaz'ın yeni adresi TOFAŞ - Basketbol Haberleri

        Furkan Korkmaz'ın yeni adresi TOFAŞ

        Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yeni adresi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi TOFAŞ oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Furkan Korkmaz'ın yeni adresi TOFAŞ!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

        Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutör Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"