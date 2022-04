Füsun Önal: Umut dolu okul yıllarım...

Füsun Önal için yazılan not ise şu şekilde:

İşte taklit kabiliyeti, güzel konuşması, yüksek müzik kültürü ve kendine has güzel sesi ile her yönden sanatkar bir arkadaşımız... Füsun, bu üstün kabiliyetleri yanında dürüstlüğü ve samimiyetiyle de hocalarına ve arkadaşlarına kendini sevdirmiştir. Sınıfımızın Social Activity'lerinde güzel fikirleriyle daima aranan tek şahıs olmuştur. Yalancılık, ukalalık ve fen derslerinden hiç hoşlanmayan bu güzel olduğu kadar da sempatik arkadaşımız "And Love Her", "Can't buy me Love", "Darkness", "Alpay", çay ve ciddiyet içinde samimiyetten hoşlanır. Başta babası olmak üzere sevdiklerinin sigara içmesine çok üzülür. Elinde olsa sigara denen o pis nesneyi ortadan kaldırmak ister. Çete-6'nın tabii üyelerinden olan 6-A güzel sanatlar bakanımızın en büyük arzusu haziran döneminde mezun olup 'İngiliz Filolojisi'ne girmek ve müzik sahasında ilerlemektir. (Zaten müzik sahasındaki başarıları, bu isteğinin yerine geleceğini gösteriyor) Füsun'a... Koko'muza (namı diğer) parlak ve mutlu bir hayat dileriz.