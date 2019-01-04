Dünya ekonomimik büyümesinin yavaşlayacağına dair işaretlerin yanı sıra ağustos ayında doların 7.20'ye kadar zıplamasının etkileri ile yılı yüzde 23.1 değer kaybı ile tamamlayan Borsa İstanbul'da en büyük hayal kırıklığı Spor Endeksi'nde yaşandı. İçinde 4 büyük kulübün hisselerinin bulunduğu Spor Endeksi borsanın iki katından fazla değer kaybına uğradı. Yılı yüzde 52 düşerek tamamlayan Spor Endeksi'nde en fazla kayba uğrayan Spor hissesi Beşiktaş Futbol Yatırımları oldu. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle böylece Beşiktaş'ın piyasa değeri 70.2 milyon dolara kadar geriledi.

HEPSİNİ TOPLASAN BİR MBAPPE VE NEYMAR KADAR ETMİYOR

Değer kaybında Beşiktaş ile yarışan Fenerbahçe'nin yatırımcılarına kaybı yüzde 57.6 oldu. Bir zamanlar trilyonluk değere ulaşan Fenerbahçe Sportif'in bu değer kaybı ile piyasa değeri 127 milyon dolara indi. Geçen yılın şampiyonu Galatasaray hisseleri bile yüzde 41 düştü ve bu sonuçla kubülün piyasa değeri 120 milyon dolara kadar düştü. Hem düşüş hızında hem piyasa değerinde geride kalan ise Trabzonspor oldu. Bu kulübün hisseleri yüzde 30 değer yitirdi. Trabzonspor'un piyasa değeri ise 27.4 milyon dolara indi. Kulüplerin piyasa değerleri toplamı 345 milyon dolara ancak ulaşıyor. 4 kulübün bu toplam değeri 222 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Neymar ve 180 milyon Euro'ya yine PSG'ye transfer olan Kylian Mbappe'nin toplam değeri olan 402 milyon Euro (454 milyon dolar) kadar bile etmiyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE KAYIPTA





Spor hisselerinin ardından Balkesir ve Kayseri ve Bursa'da faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinni yüzde 40 ile yüzde 52 arasındaki düşüşleri özelllike Anadolu sermayesinin ekonomide oluşan dalgalanmadan oldukça olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Teknoloji hisseleri ise yine döviz kurunda meydana gelen artışın ardından bu şirketlerin satışlarının düşmesi ile gerçekleşti.

TEK KAZANÇLI ÇIKAN FİNANSAL KİRALAMA

Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve banka hisselerinde ortalama kayıp yüzde 30 ile 35 arasında olurken Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden yılı en iyi kapatan endeks finansal kiralama oldu. Ekonominin zora girdiği zamanların gözde sekötrü finansal kiralama endeksi tam yüzde 122 tırmandı. Denizli ve Adana'da faaliyet gösteren şirketlerin oluşturduğu endeksler ile medencilik şirketlerinin hisseleri de yılı artıda kapatmayı başaran hisseler oldu.

BEŞİKTAŞ YATIRIMCISI YÜZDE 60.4 KAYBETTİ

12/31/2017 12/31/2018 GETİRİ BEŞİKTAŞ 4.09 1.62 -60.4% FENERBAHÇE 16.31 6.92 -57.6% GALATASARAY 2.10 1.24 -40.9% TRABZONSPOR 2.20 1.54 -30.0%

Piyasa değeri en yüksek takım Fenerbahçe

Piyasa değeri (Milyon dolar) BEŞİKTAŞ 70.2 FENERBAHÇE 127.5 GALATASARAY 120.2 TRABZONSPOR 27.4

SPOR HİSSELERİ YÜZDE 52 DEĞER YİTİRDİ

12/31/2017 12/31/2018 GETİRİ Bıst Spor 56651.07 27193.93 -52.0% Bıst Balıkesir 92011.13 44439.37 -51.7% Bıst 100 Kaldıraclı 2X 1558.4292 804.4789 -48.4% Bıst 30 Kaldıraclı 2X 1559.1105 828.0111 -46.9% Bıst Bilişim 29524.79 15997.71 -45.8% Bıst Kayseri 463544.21 272585.21 -41.2% Bıst Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı 110618.61 66567.61 -39.8% Bıst Bursa 208430.17 126039.51 -39.5% Bıst Gayrimenkul Y.O. 44137.56 28490.59 -35.5% Bıst Banka 171378.31 117736.76 -31.3% Bıst Konya 83175.31 58229.69 -30.0% Bıst Metal Eşya, Makina 163059.44 114427.22 -29.8% Bıst Halka Arz 183402.26 132116.34 -28.0% Bıst Teknoloji 132114.63 95179.53 -28.0% Bıst Metal Ana 254123.32 184003.31 -27.6% Bıst 100-30 145437.46 106563.58 -26.7% Bıst Mali 136256.16 100654.77 -26.1% Bıst Taş, Toprak 84320.4 62625.87 -25.7% Ziraat Portföy Katılım Endeksi 141984.6151 107307.45 -24.4% Bıst Temettü 25 159590.28 120745.19 -24.3% Bıst İletişim 38073.9 28905.8 -24.1% Bıst Kurumsal Yönetim 100444.74 77658.9 -22.7% Bıst Orman, Kağıt, Basım 56211.11 43669.07 -22.3% Bıst İnşaat 91697.43 71384.11 -22.2% Bıst Sürdürülebilirlik 146995.5 114558.57 -22.1% Bıst Ankara 150173 117045.84 -22.1% Bıst Tüm-100 152361.34 119021.86 -21.9% Bıst Temettü 114891.87 90581.94 -21.2% Bıst Tüm 116504.81 92096.83 -21.0% Bıst 100 Ağırlık Sınırlamalı 115356.49 91289.06 -20.9% Bıst 100 115333.01 91270.48 -20.9% Kat50 110361.6 87703.34 -20.5% Bıst Yıldız 115879.47 92220.93 -20.4% Katlm 109455.5 87326.19 -20.2% Bıst 50 110681.69 88464.94 -20.1% Bıst Tekirdağ 187328.79 150665.05 -19.6% Bıst 30 142112.44 114342.94 -19.5% Bıst 30 Ağırlık Sınırlamalı 142715.73 115089.67 -19.4% Bıst Sınai 129412.19 104873.88 -19.0% Bıst Elektrik 3800.73 3086.66 -18.8% Bıst Gıda, İcecek 126468.1 102750.05 -18.8% Bıst İstanbul 112526.71 92838.65 -17.5% Bıst Holding Ve Yatırım 92606.58 77652.55 -16.1% Bıst İzmir 173501.6 145772.91 -16.0% Bıst Turizm 8220.91 6973 -15.2% Bıst Tekstil, Deri 32955.83 27959.92 -15.2% Bıst Hizmetler 83172.3 71547.6 -14.0% Bıst Ana 135668.34 120039.11 -11.5% Bıst Menkul Kıym.Y.O. 28023.69 25215.72 -10.0% Bıst Antalya 58393.67 52632.75 -9.9% Bıst Kimya,Petrol,Plastik 114536.51 104963.91 -8.4% Bıst Kocaeli 222842.67 205064.92 -8.0% Bıst Sigorta 282500.61 266448.72 -5.7% Bıst Kobi Sanayi 73221.75 69326.89 -5.3% Bıst Ticaret 206468.11 199476.63 -3.4% Bıst Ulaştırma 160001.75 157959.59 -1.3% Bıst Denizli 77928.32 79474.46 2.0% Bıst Adana 162479.97 175039.15 7.7% Bıst Madencilik 61063.94 72129.86 18.1% Bıst 30 Kısa 911.5529 1432.2774 57.1% Bıst 100 Kısa 918.1767 1473.8435 60.5% Bıst 30 Kısa 2X 672.4358 1364.0062 102.8% Bıst 100 Kısa 2X 685.6773 1458.6365 112.7% Bıst Fin. Kir. Faktoring 38925.43 86719.2 122.8%

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