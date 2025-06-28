Futbola geri döndü: Paul Pogba resmen Monaco'da!

Fransız futbolcu Paul Pogba, 2 yıllık aranın ardından sahalara geri dönüyor. 32 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekibi Monaco'ya resmen imza attı.

We think 𝒊𝒕'𝒔 𝒕𝒊𝒎𝒆 too 🫡 pic.twitter.com/9rmi0eumvS — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 28, 2025

Son olarak Juventus forması giyen ve yaşadığı ciddi sakatlıklar ile doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Pogba, yeniden forma giymeye hazırlanıyor. Monaco, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katarak hem orta saha gücünü artırmayı hem de Pogba'nın tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pogba'nın takıma liderlik katacağı ve genç oyunculara da örnek olacağı vurgulandı. Fransız oyuncu ise imza sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Futbola geri dönebildiğim için çok mutluyum. Monaco formasıyla sahalara yeniden adım atmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Paul Pogba, altyapısından yetiştiği Manchester United ile dünya çapında tanınmış, 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerinin zirvesine ulaşmıştı.