Futbolcular sahneyi Buruk’a bıraktı

Galatasaray’daki ilk iki yılında şampiyonluğa ulaştıktan sonra sezona Beşiktaş ve Young Boys yenilgileriyle başlayan Okan Buruk ipleri eline aldı.

Lider girilen milli maç arası sonrasında Antalyaspor’a konuk olan ve rakibini 3-0 mağlup eden Galatasaray’da futbolcular da sahneyi Buruk’a bıraktı.

Icardi’nin iki gol; Osimhen’in dünyanın gündemine oturan golüne rağmen üçlüyü doğum günü olan Okan Buruk çektirdi.

Futbolcular, başarıdaki asıl mimarın Okan Buruk olduğunu işaret ederken Buruk takım içinde huzuru da sağlamış durumda.

Geçen sezon oynamadığında mutsuz olan ve problem yaratan futbolcularla yollarını ayıran Galatasaray’da yeni transferler de takıma kolay adapte oldu.

Bu yaz kadroya katılan oyuncular için ‘oynamadıklarında da karakter örneği gösteriyorlar’ diyen Buruk için takımın esas yıldızları da paylaşımlar yaptı.

Osimhen, Buruk için ‘Baba’ ifadelerini kullanırken Torreira, Icardi ve Barış Alper gibi takımın vazgeçilmez oyuncuları da Buruk’u doğum gününü kutladı.