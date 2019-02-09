Futbolcuların çocukluk halleri

Selçuk İnan
Nuri Şahin
Raul
Arda Turan
Arda Turan
Maldini
Zlatan Ibrahimovic
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Messi
Cengiz Ünder
Josef de Souza
Deco
Mert Günok
Shevchenko
Gökhan Gönül
Ronaldinho
Volkan Demirel
Olcay Şahan
Emre Belözoğlu
Muslera
Muslera
Sabri Sarıoğlu
Gökhan İnler
Miroslav Stoch
Sergen Yalçın
Mesut Özil
Mesut Özil
Mesut Özil
Van Persie
Van Persie
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder
Mario Gomez
Dirk Kuyt
Oğuzhan Özyakup
Luis Suarez
Simon Kjaer
Felipe Melo
Lampard
Steden Gerrard
Ronaldo
Beckham
Bale
Gerard Pique
Alexis Sanchez
Ronaldo
Henry
Zidane
Nuno Gomes
Reyes
Agüero
Ballack
Casillas
Crespo
Cech
Totti
Nesta
Torres
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