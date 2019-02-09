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Futbolcuların çocukluk halleri

Giriş: 09.02.2019 - 12:00 | Güncelleme:  

Yeşil sahalarda gösterdikleri performansla milyonlarca kişiyi etkileyen futbolcuların çocukluk hallerini görünce şaşıracaksınız

  • 1 Futbolcuların çocukluk halleri
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    Selçuk İnan

  • 2 Futbolcuların çocukluk halleri
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    Nuri Şahin

  • 3 Futbolcuların çocukluk halleri
    3 | 61

    Raul

  • 4 Futbolcuların çocukluk halleri
    4 | 61

    Arda Turan

  • 5 Futbolcuların çocukluk halleri
    5 | 61

    Arda Turan

  • 6 Futbolcuların çocukluk halleri
    6 | 61

    Maldini

  • 7 Futbolcuların çocukluk halleri
    7 | 61

    Zlatan Ibrahimovic

  • 8 Futbolcuların çocukluk halleri
    8 | 61

    Ozan Tufan

  • 9 Futbolcuların çocukluk halleri
    9 | 61

    Ozan Tufan

  • 10 Futbolcuların çocukluk halleri
    10 | 61

    Ozan Tufan

  • 11 Futbolcuların çocukluk halleri
    11 | 61

    Messi

  • 12 Futbolcuların çocukluk halleri
    12 | 61

    Cengiz Ünder

  • 13 Futbolcuların çocukluk halleri
    13 | 61

    Josef de Souza

  • 14 Futbolcuların çocukluk halleri
    14 | 61

    Deco

  • 15 Futbolcuların çocukluk halleri
    15 | 61

    Mert Günok

  • 16 Futbolcuların çocukluk halleri
    16 | 61

    Shevchenko

  • 17 Futbolcuların çocukluk halleri
    17 | 61

    Gökhan Gönül

  • 18 Futbolcuların çocukluk halleri
    18 | 61

    Ronaldinho

  • 19 Futbolcuların çocukluk halleri
    19 | 61

    Volkan Demirel

  • 20 Futbolcuların çocukluk halleri
    20 | 61

    Olcay Şahan

  • 21 Futbolcuların çocukluk halleri
    21 | 61

    Emre Belözoğlu

  • 22 Futbolcuların çocukluk halleri
    22 | 61

    Muslera

  • 23 Futbolcuların çocukluk halleri
    23 | 61

    Muslera

  • 24 Futbolcuların çocukluk halleri
    24 | 61

    Sabri Sarıoğlu

  • 25 Futbolcuların çocukluk halleri
    25 | 61

    Gökhan İnler

  • 26 Futbolcuların çocukluk halleri
    26 | 61

    Miroslav Stoch

  • 27 Futbolcuların çocukluk halleri
    27 | 61

    Sergen Yalçın

  • 28 Futbolcuların çocukluk halleri
    28 | 61

    Mesut Özil

  • 29 Futbolcuların çocukluk halleri
    29 | 61

    Mesut Özil

  • 30 Futbolcuların çocukluk halleri
    30 | 61

    Mesut Özil

  • 31 Futbolcuların çocukluk halleri
    31 | 61

    Van Persie

  • 32 Futbolcuların çocukluk halleri
    32 | 61

    Van Persie

  • 33 Futbolcuların çocukluk halleri
    33 | 61

    Wesley Sneijder

  • 34 Futbolcuların çocukluk halleri
    34 | 61

    Wesley Sneijder

  • 35 Futbolcuların çocukluk halleri
    35 | 61

    Wesley Sneijder

  • 36 Futbolcuların çocukluk halleri
    36 | 61

    Mario Gomez

  • 37 Futbolcuların çocukluk halleri
    37 | 61

    Dirk Kuyt

  • 38 Futbolcuların çocukluk halleri
    38 | 61

    Oğuzhan Özyakup

  • 39 Futbolcuların çocukluk halleri
    39 | 61

    Luis Suarez

  • 40 Futbolcuların çocukluk halleri
    40 | 61

    Simon Kjaer

  • 41 Futbolcuların çocukluk halleri
    41 | 61

    Felipe Melo

  • 42 Futbolcuların çocukluk halleri
    42 | 61

    Lampard

  • 43 Futbolcuların çocukluk halleri
    43 | 61

    Steden Gerrard

  • 44 Futbolcuların çocukluk halleri
    44 | 61

    Ronaldo

  • 45 Futbolcuların çocukluk halleri
    45 | 61

    Beckham

  • 46 Futbolcuların çocukluk halleri
    46 | 61

    Bale

  • 47 Futbolcuların çocukluk halleri
    47 | 61

    Gerard Pique

  • 48 Futbolcuların çocukluk halleri
    48 | 61

    Alexis Sanchez

  • 49 Futbolcuların çocukluk halleri
    49 | 61

    Ronaldo

  • 50 Futbolcuların çocukluk halleri
    50 | 61

    Henry

  • 51 Futbolcuların çocukluk halleri
    51 | 61

    Zidane

  • 52 Futbolcuların çocukluk halleri
    52 | 61

    Nuno Gomes

  • 53 Futbolcuların çocukluk halleri
    53 | 61

    Reyes

  • 54 Futbolcuların çocukluk halleri
    54 | 61

    Agüero

  • 55 Futbolcuların çocukluk halleri
    55 | 61

    Ballack

  • 56 Futbolcuların çocukluk halleri
    56 | 61

    Casillas

  • 57 Futbolcuların çocukluk halleri
    57 | 61

    Crespo

  • 58 Futbolcuların çocukluk halleri
    58 | 61

    Cech

  • 59 Futbolcuların çocukluk halleri
    59 | 61

    Totti

  • 60 Futbolcuların çocukluk halleri
    60 | 61

    Nesta

  • 61 Futbolcuların çocukluk halleri
    61 | 61

    Torres

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