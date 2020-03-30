Avrupa'da başta Almanya ve İtalya olmak üzere kulüpler oyuncularından maaş indirimi talep ediyor. İngiltere Premier Lig yönetimi de 3 Nisan'da İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'yle video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye'de de kulüplerin gündeminde maaş indirimi var. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, oyuncuların buna sıcak baktığını söyledi.

Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunan Ünsal, ''Türkiye'de futbolcular ile görüştük. Mali açıdan sadece kulüpler değil, oyuncular ve teknik direktörler de bu süreçten etkilenecek. Sürecin ne zaman biteceği belli değil. Sadece kulüpler değil, oyuncuların da elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Konuştuğum futbolcular da maaşlarında indirime gitmeye hazırlar. Ancak alt liglerde ciddi sıkıntılar yaşanacağını düşünüyorum. FIFPro'nun da bu konuda çalışması var. UEFA ve FIFA ile görüşme halindeler. Biz de İspanya ve İtalya oyuncular birliği ile görüştük. FIFA'nın geneli kapsayan bir karar almasının herkes için doğru olacağını düşünüyorum. Konuyu yakından takip ediyoruz'' dedi.

Bazı kulüplerin bu durumu koz olarak kullanabileceğini öngören Hakan Ünsal, ''Ligler tamamlanacak mı, ya da ne zaman başlayacak belli değil. Bazı kulüplerin bunu koz olarak kullanıp, hiç maaş ödemeyeceğini düşünüyorum. Gerek mali, gerekse hukuki açıdan zor bir süreç bizi bekliyor'' şeklinde konuştu.

Bu süreçte sendikanın önemine vurgu yapan Ünsal, ''Avrupa'da futbolcular işçi olarak görünüyor. Sendika konusunda çok iyi durumdalar. Özellikle İtalya çok önde. Bizde maalesef sendika yok. Bu bizim dezavantajımız'' ifadelerini kullandı.