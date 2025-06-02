Futbolun kalbi HT Spor'da attı: Batman ve Van'da dev ekranlar kuruldu!
Futbolda 2. ve 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında attı. Şehir meydanlarında dev ekranlar kurulurken, son olarak Van Kent Meydanı ve Batman Kent Meydanı'nda yüzlerce taraftar heyecanlı anlara HT Spor ekranlarında tanıklık etti. Ayrıca Van'daki bir düğünde de dev ekrandan mücadelenin izlenmesi dikkat çekti
2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor, Kayseri'de karşı karşıya geldi. Sahadaki mücadele Kayseri'de yaşanırken saha dışında ise binlerce taraftar Batman ve Van'da kurulan dev ekranlarda HT Spor TV'den maçı canlı olarak izledi.
Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta Vanspor FK, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
BÜYÜK COŞKU HT SPOR EKRANLARINDA YAŞANDI
Karşılaşma, HT Spor TV'den naklen yayınlanırken; Van Kent Meydanı ve Batman Kent Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce taraftar tarafından izlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, mücadele sonunda galibiyeti doyasıya kutladı.
BATMAN'DAKİ DÜĞÜNE MAÇ ARASI
Batman Petrolspor'un taraftarı olan çift, Play-off final mücadelesinde Kayseri'de Vanspor FK ile karşı karşıya gelen takımlarının maçını davetlilerle izledi.
Galibiyetin ardından Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde toplanan Vanlılar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak sevinç gösterilerinde bulundu.
FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR
Futbolda 2. ve 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında atıyor. Bugüne kadar Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin, Osmaniye gibi şehirlerde dev ekranlar kurulmuş 2. ve 3. Lig heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanmıştı.
2. LİG VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA YAŞANIYOR
Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam en az 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilirken, bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.
Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.