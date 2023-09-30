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        Haberler Spor Futbol Diğer Futsal A Milli Takımının aday kadrosu açıklandı - Futbol Haberleri

        Futsal A Milli Takımının aday kadrosu açıklandı

        Hırvatistan'ın 4-8 ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Futsalweek Turnuvası'na katılacak Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:49
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        Futsalda Milli Takım kadrosu açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milliler; Letonya, Norveç ve Fas ile mücadele edecek. Kadroya davet edilen oyuncular, 2 Ekim Pazartesi günü İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.

        Teknik direktörlüğünü Murat Kaya'nın yaptığı millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleciler: Alpay Yüzgeç (ZVV Ede Futsal), Rıza Ahmetoğlu, Süleyman Mehmet Torun (Adana 1954 FK)

        Savunma: Burak Uğurlu (Gaziantep Kale), Mehmet Yiğit (Keçiören Bağlum Belediye), Yağız Yolcu (Kocaelispor)

        Kanat: Melih Kaan Özkul (İstatistikspor), Umur Ağır (Krijnen Malle), Ramazan Bildirici (Çamlıca Spor), Erdem Kuş (RS Anderlect), Tahsin Özdağ (Bingöl Gençlik Spor)

        Forvet: Muhammet Altunay (Şişli), Cem Keskin (Şişli), Adem Küçükkartal (Brondby IF Futsal), Rıdvan Baydan (Alipaşa)

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