Radikal bir dönüşümü hedefleyen ve bunu açıkça ifade eden fütürizm akımı özellikleri nelerdir? Astroloji ve fütürizm ilişkisi ne boyuttadır? Fütürizm hakkında merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık. İşte, tüm detaylar…
Fütürizm Nedir?
20.yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde İtalya’dan tüm Avrupa’ya yayılma başarısı gösteren Fütürizm; modern yaşantının verdiği heyecanlardan doğan bir edebiyat akımıdır olarak dikkat çekmektedir. Yenileşmenin yarattığı tüm imkan ve olanaklara bir yönelme olarak ifade edilebilecek olan fütürizm; sanatta sürekliliği, değişkenliği, hareketliliği savunan bir akım olarak da bilinmektedir.
Fütürizmin öncüsü İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti olarak kabul edilmektedir. Marinetti’nin, 1909 yılında Paris’teki Le Figaro gazetesinde yayımladığı Manifesto Futurisit (Fütürizm Bildirisi) adlı yazısı, bu akımın manifestosu olarak kabul edilmektedir.
Fütürizm Akımı Özellikleri
Geçmişin tamamen reddedilmesi anlamına gelen ve dünyanın yarınlarının modern bir anlayışta yattığını ifade eden fütürizm akımı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Fütürizmde geçmişteki tüm estetik değerler ve sanatsal gelenekler bütünüyle reddedilmiştir.
- Fütürist sanatçılar, geçmişi özleyip geçmişi tekrarlama ve geçmişi taklit etme inançlarına tümüyle karşı çıkmışlardır.
- Daha öne ortaya konmuş olan eserlerin, temalarının ve konularının bir tarafa atılmasını gerekmektedir. Bu sebeple insan, alışkanlıklarının dar ve uyuşuk dünyasından bir an önce çıkarılmalıdır.
- Bu akıma göre dünyanın geleceğinin modernlikte olduğunu ve ülkeleri geçmişin ağırlığından ayırıp modernleştirmek gerektiğini savunmaktadır.
- "Şehirleşmiş Medeniyet", "Makineleşme" ve "Sürat" kavramları toplumsal hayatta bir temel haline getirilmelidir.
- Sanatta sürekliliği, değişkenliği, hareketliliği savunan bir akım olarak da bilinir.
- Hızın, süratin güzelliği vurgulanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırılır.
- Sanatta gelenekçilik, sanatın ölümüdür. Bu sebeple sanat tarihçileri faydasız, hatta zararlıdır; onlara aldırmamak gerekir.
- Sanatçı daima yeninin, değişenin peşinde olmalıdır.
- Işık ve hareket, sanat eserinin temel unsuru olmalıdır.
- Gerçek sanat eseri, hayatın dinamizmini ifade eder.
- Kelimelerin ve deyimlerin sanat eserleri üzerindeki sıkıcı ağırlığı kaldırılmalıdır.
- Makine ve çark sesleri, fabrika gürültüleri duygu ve hayalin yerini almıştır.
- Edebiyat durgunluktan ve uyuşukluktan sıyrılmalıdır.
- Edebiyatta işlenecek konular, saldırgan hareketler, kavga ve dövüştür.
- Şiirde temel öğeler, cesaret, cüret ve isyandır.
- Bu akıma göre; şiirde geleneksel kurallar terk edilir. Ölçü ve uyaktan vazgeçilir. Şiir yazarken özgürce davranılır ve şiirde sokak dili kullanılır.
- Fütüristlerin parolası, kelimelere özgürlüktür.
- Makineleşmeye hayranlık, hız, ataklık ve gemilere, trenlere, uçaklara övgü, savaşın güzelliği temaları fütürist şairlerin başlıca dayanakları olmuştur.
Astroloji ve Fütürizm İlişkisi
Astroloji ile fütürizm arasında herhangi bir ilişkiden bahsetmek pek mümkün değildir. Çünkü astroloji, gök cisimlerinin ve astrolojik birtakım fenomenlerin yeryüzü üzerinde etkileri olduğunu öne süren bir uğraşken; fütürizmin ise böyle bir iddiası bulunmamaktadır. En genel hatlarıyla fütürizm; sanatta sürekliliği ve değişkenliği savunan, geleceğin modernlikte olduğunu ifade eden bir sanat akımıdır.
Fütürizm Temsilcileri
Aşağıda verilen listede fütürizm sanatçıları ve bu isimlerin hangi alanda eser verdikleri bilgisine ulaşabilirsiniz:
- Giacomo Balla – ressa
- Umberto Boccioni - ressam, heykeltraş
- David Burliuk - ressam
- Vladimir Burliuk - ressam
- Carlo Carra - ressam
- Ambrogio Casati - ressam
- Luigi De Giudici - ressam
- Fortunato Depero - ressam
- Gerardo Dottori - ressam, şair ve sanat eleştirmeni
- Filippo Tommaso Marinetti - şair
- Vladimir Mayakovsky - şair
- Angiolo Mazzoni - mimar
- Aldo Palazzeschi - yazar
- Giovanni Papini - yazar
- Luigi Russolo - ressam, müzisyen
- Antonio Sant’Elia - mimar
- Hugo Scheiber - ressam
- Gino Severini – ressam
Fütürizm Eserleri
- Umberto Boccioni – Futbolcunun Dinamizmi, Plastik Değerler
- Carlo Carra – Plastik Ritm, Anarşist Galli’nin Cenazesi
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