G ile Başlayan Erkek İsimleri: G Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

HABERTURK.COM

Türkiye’de G ile başlayan erkek isimlerinin sayısı oldukça fazla. Aileler, bazen tesadüfen bazen de bilerek ve araştırarak G harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine öncelik veriyor. Modern, geleneksel, nadir bilinen ve anlam derinliğine sahip olan G harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız içeriğe göz atabilirsiniz.

G ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve babalar, bebekleri için isim arayışına girdiğinde, internet üzerinden tüm bilgileri edinmek istiyor. İsimlerin harf sıralaması, anlamları ve verdiği enerji, ailelerin karar aşamasını etkileyen faktörlerdir. G ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyerek, çocuğunuza vereceğiniz en anlamlı ismi bulabilirsiniz.

G Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Gaffar: 1) Allah’ın 99 adından biri. 2) Bağışlayan.

1) Allah’ın 99 adından biri. 2) Bağışlayan. Gaffur: Acıyan, bağışlayan

Acıyan, bağışlayan Galip: Kazançlı çıkan, kazanan

Kazançlı çıkan, kazanan Gani: Eli bol, zengin, cömert

Eli bol, zengin, cömert Gazanfer: Yüreği sağlam, bileği güçlü

Yüreği sağlam, bileği güçlü Gazel: 1) Divan edebiyatında nazım biçimi. 2) Sonbaharda kuruyup döküne yaprak.

1) Divan edebiyatında nazım biçimi. 2) Sonbaharda kuruyup döküne yaprak. Gazi: Allah yolunda savaşan ve yaralanan asker

Allah yolunda savaşan ve yaralanan asker Gediz: 1) Ege’de bulunan akarsu. 2) Çukurda bulunan su birikintisi.

1) Ege’de bulunan akarsu. 2) Çukurda bulunan su birikintisi. Gençalp: Genç yiğit

Genç yiğit Gencay: Genç ve güçlü kişi

Genç ve güçlü kişi Genco: Genç o anlamında

Genç o anlamında Gençer: Güçlü genç, delikanlı

Güçlü genç, delikanlı Gençtan: Tan vaktinin en canlı hali

Tan vaktinin en canlı hali Gerçek: Esas olan, doğru, hakikat

Esas olan, doğru, hakikat German: Kale

Kale Gernas: Kahraman

Kahraman Giray: Kırım hanı

Kırım hanı Girayhan: Sevilen hakan, han, hükümdar

Sevilen hakan, han, hükümdar Gizay: Gizlenmiş, saklı ay

Gizlenmiş, saklı ay Gizmen: Sırdaş, sır saklayan

Sırdaş, sır saklayan Gökay: Gökte parlayan ay

Gökte parlayan ay Gökalp: Gök gibi

Gök gibi Gökbel: Yeşil geçit

Yeşil geçit Gökben: Mavi benek

Mavi benek Gökberk: 1) Özü olan. 2) Yeşil yaprak.

1) Özü olan. 2) Yeşil yaprak. Gökbey: Gözleri mavi bey

Gözleri mavi bey Gökbora: Gökte esen fırtına

Gökte esen fırtına Gökçe: Gök gibi, gökyüzü ile ilgili, gösterişli

Gök gibi, gökyüzü ile ilgili, gösterişli Gökçek: Cesur, kahraman, sevimli, taze

Cesur, kahraman, sevimli, taze Gökçen: Mavi gözlü sarışın, güzel

Mavi gözlü sarışın, güzel Gökçin: Mavi gibi, mavimsi

Mavi gibi, mavimsi Gökdeniz: Masmavi büyük deniz

Masmavi büyük deniz Gökdoğan: Gökyüzünün doğuş hali

Gökyüzünün doğuş hali Göker: Çok yiğit kişi

Çok yiğit kişi Gökhun: İlk yiğit, göklerin hükümdar

İlk yiğit, göklerin hükümdar Gökmen: Mavi gözlü yiğit kişi

Mavi gözlü yiğit kişi Gökra: Gökyüzünün muhteşem güzelliği, gökyüzündeki muhteşem güzellik

Gökyüzünün muhteşem güzelliği, gökyüzündeki muhteşem güzellik Göksagun: Gözleri mavi hekim

Gözleri mavi hekim Göksan: Ünlü, tanınan, ünü yüksek kişi

Ünlü, tanınan, ünü yüksek kişi Göksay: Gözlerinin maviliği ile bilinen kişi

Gözlerinin maviliği ile bilinen kişi Göksekin: Gök senindir

Gök senindir Göksel: Gökyüzünde geçen olay, gökyüzü ile ilgili

Gökyüzünde geçen olay, gökyüzü ile ilgili Göksoy: Gökyüzünden gelen soy

Gökyüzünden gelen soy Göksun: Yücel, yüksel

Yücel, yüksel Göktan: Tan vaktinin mavi hali, mavi şafak

Tan vaktinin mavi hali, mavi şafak Göktaş: Mavi renkli taş

Mavi renkli taş Göktay: Gözleri mavi çocuk

Gözleri mavi çocuk Göktuğ: Savaşmayı seven, sevecen, candan, tuğ sahibi

Savaşmayı seven, sevecen, candan, tuğ sahibi Göktuna: Mavi tuna

Mavi tuna Göktürk: Orta Asya’da Ötüken Dağı civarında yaşayan Türk boyu

Orta Asya’da Ötüken Dağı civarında yaşayan Türk boyu Gönenç: Huzurlu, refah içinde olan kişi

Huzurlu, refah içinde olan kişi Görgün: Görebilen, görmüş olan

Görebilen, görmüş olan Görkem: Göze çarpan, göz alıcı, gösterişli

Göze çarpan, göz alıcı, gösterişli Görker: Güzel yiğit

Güzel yiğit Gözen: Göze güzel görünen, çekici kişi

Göze güzel görünen, çekici kişi Gurur: Kendini beğenme, övünme

Kendini beğenme, övünme Güçalp: Tüm güçlüklerin üstesinden gelebilen yiğit

Tüm güçlüklerin üstesinden gelebilen yiğit Güçhan: Güçlü han

Güçlü han Güçlü: gücü olan, dayanabilen, sözünü dinleten

gücü olan, dayanabilen, sözünü dinleten Güder: Amacına ulaşmak için yola çıkan, amacının peşinde olan

Amacına ulaşmak için yola çıkan, amacının peşinde olan Gülbay: Güle benzeyen zarif kişi

Güle benzeyen zarif kişi Gülbek: Sürekli gülen bey

Sürekli gülen bey Gülhan: Gül gibi hakan

Gül gibi hakan Gültekin: Herkese iyilik yapan, hayrı dokunan, güvenilir

Herkese iyilik yapan, hayrı dokunan, güvenilir Günal: 1) Aydınlık yüzü olan. 2) Kırmızı gün.

1) Aydınlık yüzü olan. 2) Kırmızı gün. Günberk: Güneş gibi yakan kişi

Güneş gibi yakan kişi Gündoğan: Güneşin doğduğu an

Güneşin doğduğu an Gündoğdu: Güneş doğdu, gün başladı

Güneş doğdu, gün başladı Gündüz: Günün aydınlık hali

Günün aydınlık hali Güneri: Günün adamı, günün en popüler kişisi

Günün adamı, günün en popüler kişisi Güney: Temel yönlerden biri

Temel yönlerden biri Güngör: Hayatında hep iyi şeyler yaşa anlamında

Hayatında hep iyi şeyler yaşa anlamında Günhan: Aydınlıkların hanı, hükümdarı

Aydınlıkların hanı, hükümdarı Güray: Etrafına hep ışık saçan

Etrafına hep ışık saçan Gürgen: Bir ağaç türü

Bir ağaç türü Gürkan: Canlı kanlı

Canlı kanlı Gürtuğ: Bereketli tuğ

Bereketli tuğ Güven: Birine ya da bir şeye bağlanma, korku duymama, inanma

ÖNERİLEN VİDEO