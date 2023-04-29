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Haberler Kısayol Aile G ile Başlayan Erkek İsimleri: G Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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G ile başlayan erkek isimleri: G harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Aile kavramına anlam katan bebek haberi, anne ve babaların hayatını güzelleştiren bir dönüm noktasıdır. Ailenin yeni bir üyesi olarak dünyaya gelen bebeklerin alacağı isim ise en mühim konular arasında yer alıyor. Bu nedenle ebeveynler, isim konusunda oldukça seçici davranıyor.

G ile Başlayan Erkek İsimleri: G Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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Türkiye’de G ile başlayan erkek isimlerinin sayısı oldukça fazla. Aileler, bazen tesadüfen bazen de bilerek ve araştırarak G harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine öncelik veriyor. Modern, geleneksel, nadir bilinen ve anlam derinliğine sahip olan G harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız içeriğe göz atabilirsiniz.

G ile Başlayan Erkek İsimleri

Anne ve babalar, bebekleri için isim arayışına girdiğinde, internet üzerinden tüm bilgileri edinmek istiyor. İsimlerin harf sıralaması, anlamları ve verdiği enerji, ailelerin karar aşamasını etkileyen faktörlerdir. G ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyerek, çocuğunuza vereceğiniz en anlamlı ismi bulabilirsiniz.

G Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Gaffar: 1) Allah’ın 99 adından biri. 2) Bağışlayan.
  • Gaffur: Acıyan, bağışlayan
  • Galip: Kazançlı çıkan, kazanan
  • Gani: Eli bol, zengin, cömert
  • Gazanfer: Yüreği sağlam, bileği güçlü
  • Gazel: 1) Divan edebiyatında nazım biçimi. 2) Sonbaharda kuruyup döküne yaprak.
  • Gazi: Allah yolunda savaşan ve yaralanan asker
  • Gediz: 1) Ege’de bulunan akarsu. 2) Çukurda bulunan su birikintisi.
  • Gençalp: Genç yiğit
  • Gencay: Genç ve güçlü kişi
  • Genco: Genç o anlamında
  • Gençer: Güçlü genç, delikanlı
  • Gençtan: Tan vaktinin en canlı hali
  • Gerçek: Esas olan, doğru, hakikat
  • German: Kale
  • Gernas: Kahraman
  • Giray: Kırım hanı
  • Girayhan: Sevilen hakan, han, hükümdar
  • Gizay: Gizlenmiş, saklı ay
  • Gizmen: Sırdaş, sır saklayan
  • Gökay: Gökte parlayan ay
  • Gökalp: Gök gibi
  • Gökbel: Yeşil geçit
  • Gökben: Mavi benek
  • Gökberk: 1) Özü olan. 2) Yeşil yaprak.
  • Gökbey: Gözleri mavi bey
  • Gökbora: Gökte esen fırtına
  • Gökçe: Gök gibi, gökyüzü ile ilgili, gösterişli
  • Gökçek: Cesur, kahraman, sevimli, taze
  • Gökçen: Mavi gözlü sarışın, güzel
  • Gökçin: Mavi gibi, mavimsi
  • Gökdeniz: Masmavi büyük deniz
  • Gökdoğan: Gökyüzünün doğuş hali
  • Göker: Çok yiğit kişi
  • Gökhun: İlk yiğit, göklerin hükümdar
  • Gökmen: Mavi gözlü yiğit kişi
  • Gökra: Gökyüzünün muhteşem güzelliği, gökyüzündeki muhteşem güzellik
  • Göksagun: Gözleri mavi hekim
  • Göksan: Ünlü, tanınan, ünü yüksek kişi
  • Göksay: Gözlerinin maviliği ile bilinen kişi
  • Göksekin: Gök senindir
  • Göksel: Gökyüzünde geçen olay, gökyüzü ile ilgili
  • Göksoy: Gökyüzünden gelen soy
  • Göksun: Yücel, yüksel
  • Göktan: Tan vaktinin mavi hali, mavi şafak
  • Göktaş: Mavi renkli taş
  • Göktay: Gözleri mavi çocuk
  • Göktuğ: Savaşmayı seven, sevecen, candan, tuğ sahibi
  • Göktuna: Mavi tuna
  • Göktürk: Orta Asya’da Ötüken Dağı civarında yaşayan Türk boyu
  • Gönenç: Huzurlu, refah içinde olan kişi
  • Görgün: Görebilen, görmüş olan
  • Görkem: Göze çarpan, göz alıcı, gösterişli
  • Görker: Güzel yiğit
  • Gözen: Göze güzel görünen, çekici kişi
  • Gurur: Kendini beğenme, övünme
  • Güçalp: Tüm güçlüklerin üstesinden gelebilen yiğit
  • Güçhan: Güçlü han
  • Güçlü: gücü olan, dayanabilen, sözünü dinleten
  • Güder: Amacına ulaşmak için yola çıkan, amacının peşinde olan
  • Gülbay: Güle benzeyen zarif kişi
  • Gülbek: Sürekli gülen bey
  • Gülhan: Gül gibi hakan
  • Gültekin: Herkese iyilik yapan, hayrı dokunan, güvenilir
  • Günal: 1) Aydınlık yüzü olan. 2) Kırmızı gün.
  • Günberk: Güneş gibi yakan kişi
  • Gündoğan: Güneşin doğduğu an
  • Gündoğdu: Güneş doğdu, gün başladı
  • Gündüz: Günün aydınlık hali
  • Güneri: Günün adamı, günün en popüler kişisi
  • Güney: Temel yönlerden biri
  • Güngör: Hayatında hep iyi şeyler yaşa anlamında
  • Günhan: Aydınlıkların hanı, hükümdarı
  • Güray: Etrafına hep ışık saçan
  • Gürgen: Bir ağaç türü
  • Gürkan: Canlı kanlı
  • Gürtuğ: Bereketli tuğ
  • Güven: Birine ya da bir şeye bağlanma, korku duymama, inanma

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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