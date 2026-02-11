Canlı
        g2m, GastroMaster'da mutfak profesyonellerini buluşturdu - İş-Yaşam Haberleri

        g2m, GastroMaster’da mutfak profesyonellerini buluşturdu

        g2m, GastroMaster etkinliğiyle turizm ve profesyonel mutfak dünyasını Antalya'da bir araya getirdi. Etkinlikte g2m'nin profesyonel mutfaklara yönelik ürünleri, kullanım teknikleri ve menülere değer katan çözümleri tadım ve workshoplarla deneyimlendi

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 16:47 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:00
        g2m, GastroMaster'da mutfak profesyonellerini buluşturdu
        Ev dışı tüketim (EDT) sektörünün öncü tedarikçilerinden g2m, bu yıl “Ustalık Her Mutfakta”

        konseptiyle ilk kez düzenlediği GastroMaster etkinliğinde turizm ve mutfak profesyonellerini 5

        Şubat’ta Antalya’da bir araya getirdi. The Marmara Otel’de turizm profesyonelleri, otel şefleri,

        restoran yöneticileri ve satın alma ekipleri gibi EDT profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, deneyim ve bilgi paylaşımını odağına alan güçlü bir sektör buluşmasına sahne oldu.

        g2m, GastroMaster’da “usta şeflerin çözüm ortağı” olma yaklaşımıyla ürün performansları, mutfak içi kullanım teknikleri ve ustalığı güçlendiren çözümlerin aktarıldığı bir deneyim alanı tasarladı.

        Etkinliğe 500'ü aşkın sektör temsilcisi katılırken, ilkbahar-yaz turizm sezonu öncesinde şefler kendi menülerine ilham verebilecek yeni ürünleri görme fırsatı buldu.

        Etkinlik boyunca g2m; pastacılık, donuk unlu mamuller, donuk gıda ürünleri, HoReCa mutfak ürünleri, kahvaltılık ürünleri, kuru gıda ürünleri, makarna, bakliyat, yağ, dünya sosları, sıvı soslar ve atıştırmalık gibi kategorilerden oluşan profesyonel mutfaklara yönelik geniş ürün portföyünü sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

        "GastroMaster, sektör için bilgi ve deneyim paylaşımı platformu oldu"

        g2m Genel Müdürü Deniz Alkaç etkinliği şu sözlerle değerlendirdi: "GastroMaster buluşması ile profesyonel mutfaklara yalnızca ürün sunmayı değil; ustalığa değer katarak sektörümüzde bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamayı hedefledik. ‘Usta şeflerin çözüm ortağı olma’ yaklaşımımızla mutfakta başarının iyi malzemelerin yanında, doğru çözüm ortağıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Bu buluşmada şeflerimize ürünlerimizin mutfak içindeki performansını, kullanım kolaylıklarını ve menülerine katacağı değeri birebir deneyimleme imkanı sunduk. Turizm sezonu öncesinde menü ve tedarik planlaması açısından sektöre önemli bir katkı sağlamayı hedeflediğimiz GastroMaster, g2m’nin mutfak profesyonelleriyle kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu. İlk kez Antalya’da gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği farklı şehirlerde de gerçekleştirerek sektörümüze ilham vermeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Katılım gösteren tüm iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

