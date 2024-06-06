Gaddar dizisi final mi yapıyor?
Now TV'nin drama aksiyon dizisi Gaddar özellikle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un olduğu yapımın final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Peki, Gaddar dizisi final mi yapıyor? Gaddar 20. bölümüyle bitiyor mu, neden bitiyor? İşte detaylar...
Gaddar dizisi final haberi ile gündemdeki yerini aldı. Sinan Öztürk tarafından yönetilen Gaddar dizisi her akşam cuma günü izleyiciyle buluşuyordu. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından finalin yapılıp yapılmayacağı kesinlik kazandı. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...
GADDAR FİNAL Mİ YAPIYOR?
Gaddar dizisi final yapıyor. Dizinin final bölümü 7 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da ekranlara gelecek.
GADDAR 20. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ
Dağhan Mesut’un kurtulması için elinden geleni yapar ancak sonunda çaresiz beklemeye başlarlar. Onun yüzünden Mesut’un başına gelen bu olay artık sabrının son damlasını da taşırır. Savaşmaya kaldıkları yerden bu kez daha yıkıcı devam ederler. Ekber’in adamları Nilüfer’i almaya gelir, Müdür ve adamlar arasında bir çatışma yaşanır. Nilüfer ve Leylâ’nın güvenliği yeniden tehlikeye girmiştir. Enver olanlar için Dağhan’ı teselli etmeye çalışır, bu sırada Şirket’in adamları hiçbir fırsatı kaçırmadan onlara kumpas kurmaya devam ederler. Patron ve Müdür görüşmesi, Müdür’ün yapması gereken bir tercihle sonuçlanır.
Patron, kızını Ekber’den kurtarmak karşılığında Müdür’den Dağhan’ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver’in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan’ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan’dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir? Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan’ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan’a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?