Patron, kızını Ekber’den kurtarmak karşılığında Müdür’den Dağhan’ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver’in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan’ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan’dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir? Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan’ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan’a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?