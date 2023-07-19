Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        GAİN'in yeni yönetim kurulu oluşturuldu

        GAİN, farklı sektörlerden alanının en başarılı isimlerini bir araya getirerek yeni bir yönetim kurulu oluşturdu

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yönetim kurulu oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kısa bir süre önce RAMS Grubu bünyesine katılan dijital yayın platformu GAİN, yeni yayın dönemine hazırlanırken farklı sektörlerden alanının en başarılı isimlerini bir araya getirerek yeni bir yönetim kurulu oluşturdu.

        Buna göre, GAİN’in yeni yayın döneminde yönetim kurulu başkanlığını, başarılı birçok dizi ve filmin yapımcılığını yapan, bu alanda pek çok stratejik girişimi yöneten Ferat Bilgin üstlenecek.

        Kurul üyeleri arasında Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur; akademisyen yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; Ranini TV’nin kurucusu, yazar Rânâ Denizer; Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci; blockchain, yapay zekâ ve metaverse alanlarında dünya çapında önemli ödüller alan girişimlerin kurucusu Kadir Kurtuluş; iletişimci ve yapımcı Dr. Cemalettin Kömürcü ve yazar, tarih araştırmacısı Behice Özdemir gibi başarılı ve alanında öncü isimler bulunuyor.

        GAİN Medya’nın kurucu ekibindeki isimlerden biri olan ve yeni dönemde de CEO olarak görevine devam eden Salih Aksu da içerik stratejisine ve hedeflere yön verecek olan yönetim kurulunda yer alan isimlerin başında geliyor.

        GAİN Medya yeni yayın döneminde çok konuşulacak isimlerle, sevilen formatlarla, yepyeni dizi ve film projeleriyle ekranlara gelirken, farklı kitlelere hitap eden güçlü içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gain
        #Ferat Bilgin
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
        İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları!
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kiracısını çocuğunun önünde öldürdü
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu saldırıda karar!
        Filenin Sultanları yurda döndü
        Filenin Sultanları yurda döndü
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        "Sosyal medya" tartışmasında sevgilisini bıçakladı
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        İki ilde su kuyusu faciası: 3 ölü
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        1 yaşındaki bebeğin ölümünde anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Bodrum’da evlendiler
        Bodrum’da evlendiler
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        TFF, yabancı kuralı için kararını verdi!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Transferde son durum!
        Transferde son durum!
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!