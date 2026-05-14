        Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi'nde 'kültürel miras' temalı gösteri | Son dakika haberleri

        Galata Kulesi'nde 'kültürel miras' temalı gösteri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında Galata Kulesi'nde 'kültürel miras' temalı ışık gösterisi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 01:21 Güncelleme:
        Galata Kulesi'nde 'kültürel miras' temalı gösteri
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        "Güneydoğu Avrupa'da Kültürel Mirasın Korunmasının İyileştirilmesi ve Kültür Varlıklarının Sınır Aşan Organize Suç ve Kara Para Aklama Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önlenmesi Projesi", kültür varlıklarının korunmasını, kaçakçılığın önlenmesini, bu varlıklara karşı işlenen suçların etkin bir şekilde soruşturulmasını ve bu faaliyetlerde Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında işbirliğini güçlendirmeyi ve deneyim alışverişine katkı sağlamayı hedefliyor.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın himayelerinde başlatılacak projenin açılışı, bugün Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        AA'nın haberine göre etkinlik, uluslararası kuruluşlar ile alanında uzman kişileri bir araya getirecek ve projenin temel yaklaşımları ve hedefleri paylaşılacak.

        GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİ

        Proje kapsamında Galata Kulesi'nde de 20.30 ile 23.00 saatleri arasında bir dakikalık ışık gösterisi yapıldı.

        Kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığının önlenmesi adına farkındalık oluşturmak için kuleye İngilizce ve Türkçe olarak "Götürülen Eserler Yuvasına Dönüyor" ve "Bir Sima Evine Döner Bir Hafıza Canlanır" sloganları yansıtıldı.

