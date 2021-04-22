Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemlerinin bitmesiyle birlikte araştırılan Galata Wind işlem günü geldi.Galata Wind Enerji, sermayesinin %25'ine karşılık gelen Doğan Holding'e ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arzın talep toplaması bitti, sonuçları açıklandı Galata Wind bugün işlem görmeye başladı. İşte Galata Wind hisse fiyatları ve borsa kodu

GALATA WİND İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI!

Galata Wind’in 22 Nisan 2021 tarihinden yani bugün yapılan Gong töreni sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. Galata Wind hisseleri açılışın ardından %1.38 düşerek talep toplama fiyatlarının altına indi. Düşüşünü bir süre daha sürdüren Galata Wind hisseleri sonra 5,56 liraya kadar yükseldi.

GALATA WİND ENERHİ HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME İÇİN TIKLAYINIZ

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulmuştu. Borsa'da işlem görmeye başlayan Galata Wind, ilk işlem gününe düşüşle başladı.

GALATA WİND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI



Galata Wind Enerji A.Ş.’nin (“Galata Wind”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edilmiş, gelen talebin ardından satışa sunulan payların %20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, %10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440,00 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal değerli 389.302.419,22 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %48,0’ine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal değerli paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal değerli 7.150.453,96 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %1,0’ine denk paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların %40,00’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b maddesi kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların nominal değeri %20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal değerli 216.483.594,14 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %26,7’sine denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların %10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal değerli 198.082.484,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.