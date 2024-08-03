Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 | MAÇ SONUCU
18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-0 kazandı ve Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.
Ayrıca Galatasaray forması giyen Victor Nelsson 87. dakikada kırmızı kart gördü.
IMMOBILE TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray karşısında çok erken bir gol buldu.
Ciro Immobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı.
VAN BRONCKHORST İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.
Hollandalı teknik adam, siyah-beyazlılarda ilk müsabaka heyecanını derbide Galatasaray karşısında yaşadı.
YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE BAŞLADI
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 5 futbolcudan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Van Bronckhorst, derbide Paulista, Rafa Silva ve Immobile'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
Can Keleş ile Emirhan Topçu ise müsabaka kadrosunda yer almadı.
BATSHUAYI YEDEKTE BAŞLADI
Galatasaray'ın yen transferi Michy Batshuayi, yedekler arasında bekledi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, sezonun ilk resmi müsabakasına yedek kulübesinde başladı.
Michy Batshuayi mücadeleye ikinci yarı dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.
45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
49. dakikada orta sahada aldığı topu derinlemesine Barış Alper Yılmaz'a atan Batshuayi, koşusuna devam etti. Ceza sahası içi sol kanatta meşin yuvarlağı kontrol eden Barış, iki rakibine rağmen pasını yay içinde Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Mert, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
53. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Gedson Fernandes'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahası içine doğru orta açtı. Abdülkerim Bardakcı'dan seken topu önünde bulan Svensson, altıpas çizgisi önünde şutunu çekti ve fileleri sarstı: 0-2
59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera topu çeldi.
63. dakikada Gedson Fernandes'in pasında topla buluşan Rafa Silva'nın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.
81. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Immobile'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Immobile, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3
90+1. dakikada Beşiktaş farkı dörde çıkardı. Onur Bulut'un pasında topla buluşan Salih Uçan pasında, Rafa Silva penaltı noktasında dokunduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4
90+2. dakikada Beşiktaş 5. golü attı. Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-5
Müsabaka, Beşiktaş'ın 5-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.