Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 | MAÇ SONUCU 18. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 21. saniye ve 81. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Jonas Svensson, 90+1. dakikafa Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü.

Habertürk / AA Giriş: 03.08.2024 - 19:22 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:33 facebook

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