Süper Lig'de ilk devre beklentilerin uzağında kalan Galatasaray, devreyi 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle kapamıştı. Ligin ikinci yarısına içeride aldığı 2-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, 19. haftada Konyaspor'u 3-0, 20. haftada ise Kayserispor'u 4-1'le geçerek oynadığı son 4 lig maçından 12 puan çıkardı. Galatasaray yakaladığı bu seriyle sadece bu sezon değil, son iki sezonda ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etti.

ŞAMPİYONLUKLA TAMAMLANAN SEZONDA DA YOK!

Geçen sezonu üst üste ikinci kez şampiyonlukla kapatan Galatasaray, geçen sezona iyi başladıktan sonra düşüşe geçmiş ve ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Devre arasında büyük bir değişim geçiren ve transferde kadrosunun bir kısmını değiştiren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki 17 maçın 12'sini kazanırken 4 maçlık galibiyet serisi yakalamayı başaramamıştı. Galatasaray geçen sezon 5 kez üç maçlık galibiyet serisi yakalasa da dördüncü maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Galatasaray ligde en son üst üste dört maç kazandığında ise tarihler 19 Mayıs 2018'i gösteriyordu. Şampiyonluk maçı için İzmir deplasmanına ayak basan sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alarak 75 puanla şampiyonluğa uzanmıştı.