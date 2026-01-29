Habertürk
        Galatasaray: 3 - Halkbank: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Galatasaray: 3 - Halkbank: 1 | MAÇ SONUCU

        CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Türk derbisinde Galatasaray, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:44 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:44
        Galatasaray, CEV Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.

        Salon: TVF Burhan Felek

        Hakemler: Ivaylo Ivanov, Yavuz Akdemir

        Galatasaray: Stephen Maar, Roamy Alonso, Jean Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Onur Günaydın, Doğukan Ulu, Can Koç, Michael Wright

        Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Marek otola, Yoandy Leal Hidalgo, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Yunus Emre Tayaz, Tsvetan Sokolov, Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Aleksander Sliwka

        Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20

        Süre: 127 dakika

