Voleybolda Efeler Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Galatasaray üst üste beşinci maçını kazanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener
Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Melih Sıratça, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Gergye)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Uğur Güneş, Caner Pekşen, Kadir Cin)
Setler: 30-28, 25-19, 18-25, 25-16
Süre: 127 dakika (39, 31, 28, 29)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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