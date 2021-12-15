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Galatasaray: 70 - Dynamo Kursk: 80 MAÇ SONUCU

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'a 80-70 yenildi

Galatasaray: 70 - Dynamo Kursk: 80 MAÇ SONUCU

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Dynamo Kursk'a 80-70 yenildi. Bu sonuçla Galatasaray grupta 5 kez mağlup olurken, Rusya temsilcisi 5. galibiyetini elde etti.

AVRUPA'DA ALDIĞIMIZ DİĞER SONUÇLAR

- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında Hatayspor, sahasında Fransa'nın LDLC Asvel takımına 63-110 yenildi.

- OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda son 32 turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 52-80 yendi.

- Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını 71-68 yendi.

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