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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray: 75: - Saint-Quentin: 73 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 75: - Saint-Quentin: 73 | MAÇ SONUCU

        Şampiyonlar Ligi play-in etabı 3. maçında Galatasaray sahasında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibiyle karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 75-73 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 22:48 Güncelleme: 21.01.2025 - 22:48
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 75-73 mağlup etti.

        Bu sonuçla seride durumu 2-1'e getiren sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Galatasaray, bu etapta Unicaja, Rytas ve Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martins Kozlovskis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

        Galatasaray: Cummings 24, Blumbergs 12, Palmer 8, Izundu 9, Buğrahan Tuncer 7, Livingston 3, Wallace 3, Sadık Emir Kabaca 5, Göksenin Köksal 4, Delgado

        Saint-Quentin Basket-Ball: Schwartz 6, Traore 20, Pfister, Moore 6, Kirkwood 11, Robinson 11, Boucaud 3, Olejniczak 6, Silva 10, Goudou-Sinha, Oniangue

        1 Periyot: 23-15

        Devre: 45-31

        3 Periyot: 54-56

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