Galatasaray: 87 - Bahçeşehir Koleji: 84 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Galatasaray, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni 87-84 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 32 sayı üreten James Palmer Jr oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray 11’inci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 8’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.