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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'a Adrien Rabiot transferinde dev rakip! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a Adrien Rabiot transferinde dev rakip!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'la sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Adrien Rabiot'yu gündemine alırken, transferde sarı-kırmızılılara dev bir rakip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 10:57 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:57
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        İddialı bir kadro kurarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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        Torreira'nın yanına kaliteli bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldızı Adrien Rabiot'yu gündemine aldı.

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        Cimbom, Juve ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fransız futbolcu için çalışmalarını sürdürürken, transferde Galatasaray'a dev bir rakip çıktı.

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        İtalyan basınından DAZN Italia'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Fransız yıldızı kadrosuna katmak için kollarını sıvadı.

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        Joel Matip ve Thiago Alcantara gibi isimlerle yollarını ayıran ve yeniden yapılanmaya giden İngiliz ekibinin, Rabiot için ısrarcı olduğu vurgulandı.

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        Haberde ayrıca, Galatasaray'ın da bu transfer için fazlasıyla istekli olduğu ve sarı-kırmızılıların geri adım atmaya niyetinin olmadığı da ifade edildi.

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        5 SEZONDA 212 MAÇA ÇIKTI

        2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile 212 maçta 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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        Fransa Milli Takımı'nın formasını da 48 kez sırtına geçiren Rabiot, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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