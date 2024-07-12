Galatasaray'a Adrien Rabiot transferinde dev rakip!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Juventus'la sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Adrien Rabiot'yu gündemine alırken, transferde sarı-kırmızılılara dev bir rakip çıktı.
İddialı bir kadro kurarak yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Torreira'nın yanına kaliteli bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Juventus'un yıldızı Adrien Rabiot'yu gündemine aldı.
Cimbom, Juve ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Fransız futbolcu için çalışmalarını sürdürürken, transferde Galatasaray'a dev bir rakip çıktı.
İtalyan basınından DAZN Italia'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig devi Liverpool, Fransız yıldızı kadrosuna katmak için kollarını sıvadı.
Joel Matip ve Thiago Alcantara gibi isimlerle yollarını ayıran ve yeniden yapılanmaya giden İngiliz ekibinin, Rabiot için ısrarcı olduğu vurgulandı.
Haberde ayrıca, Galatasaray'ın da bu transfer için fazlasıyla istekli olduğu ve sarı-kırmızılıların geri adım atmaya niyetinin olmadığı da ifade edildi.
5 SEZONDA 212 MAÇA ÇIKTI
2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile 212 maçta 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
Fransa Milli Takımı'nın formasını da 48 kez sırtına geçiren Rabiot, 4 kez gol sevinci yaşadı.