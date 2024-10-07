Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray'a Can Korkmaz'dan kötü haber! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'a Can Korkmaz'dan kötü haber!

        Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray Erkek Basketbol, sakatlıkları bulunan Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:40 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'a Can Korkmaz'dan kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sakatlıkları bulunan oyunculardan Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasındaki Türk Telekom karşılaşmasında sol ön diz çapraz bağları kopan Can Korkmaz'ın ameliyat edileceği duyuruldu.

        Aynı karşılaşmada sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen David Efianayi'nin 2-3 hafta sonra yeniden takımdaki yerini alacağı belirtildi.

        Yine Türk Telekom maçında sol ayak bileğini burkarak sakatlanan Sadık Emir Kabaca'nın da gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

        Öte yandan sezon hazırlıkları kapsamında sürdürülen kamp çalışmalarında sağ arka adalesinde yırtık oluşan Buğrahan Tuncer'in de gelecek haftadan itibaren takıma katılacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"