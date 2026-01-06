Habertürk
        Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Ödeme yapıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Carlos Cuesta piyangosu: Ödeme yapıldı

        Vasco da Gama, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Carlos Cuesta'nın kiralık sözleşmesini 1 yıl daha uzattı ve sarı-kırmızılılara 1.5 milyon Euro ödeme daha yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 14:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:06
        Cuesta piyangosu: Ödeme yapıldı
        Sezon başında Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı kiralık olarak kadrosuna katan Vasco da Gama, Kolombiyalı stoperin kiralık süresini 31 Aralık 2026'ya kadar uzattı ve Galatasaray'a 1.5 milyon Euro daha ödeme yaptı.

        Kiralık sözleşmesinin uzatılmasıyla birlikte G.Saray'ın toplam kazancı 2.25 milyon Euro oldu.

        Brezilya temsilcisi, ayrıca oyuncunun bonservisini 5.75 milyon Euro'ya satın alma opsiyonununu elinde bulunduruyor.

        Sarı-kırmızılıların 2 Eylül 2025'te KAP'a yapılan bildirim şu şekildeydi:

        Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

        Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.

        Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

        Vasco Da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

