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Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber! Erken dönebilir...

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba sakatlığını atlatmak için gece gündüz çalışıyor! Sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilen futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kaldığı kaydedilmişti ancak sarı-kırmızılıların sağlık heyetinin, Emre Akbaba'yı, 11 Aralık'taki Porto maçına kadar yetiştirmeyi planladığı belirtildi

14 Ekim 2018 Pazar, 09:59 | Güncelleme:

Galatasaray'ın, Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

Akşam'ın haberine göre 28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor. Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.

KARARI TERİM VERECEK

Emre'nin 11 Aralık 2018'de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu'nun da Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Bu tarihe kadar tamamen hazır olmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili son kararı ise Teknik Direktör Fatih Terim verecek. İmparator, o tarihte Emre'nin oynamasında bir risk görmezse, onu ilk 11'de sahaya sürecek

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